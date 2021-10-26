Son dakika! Tunceli Valiliğinden 'Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma' çağrısı - Son Dakika

Tunceli Valiliği, yaylalara çıkan vatandaşlara 'Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma' çağrısında bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yaylalardan dönüşte yiyecek, içecek ve tüm gıda malzemelerinin terör örgütü mensuplarının barınmasını kolaylaştıracak her türlü yaşam malzemelerinin bırakılmaması istendi. Açıklamada, "Toplan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi, nalbur gibi yerlerden dikkat çekici miktarda alınacak un, şeker, konserve, helva, reçel, tüp, gıda ve yaşam malzemelerinin kim tarafından temin edildiği bandrollerinden tespit edilememektedir. Tanımadığınız kişilerin dikkat çekici miktarda erzak ve yaşam malzemesi satın almak istemesi durumunda güvenlik güçlerimize başvurunuz" denildi. - TUNCELİ