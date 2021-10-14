Tunus'ta olağanüstü yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesindeki durumun ABD Kongresinin tartışma gündemine dahil edilmesinden duyduğu "memnuniyetsizliği" dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Blome'u Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, "Tunus'taki durumun ABD Kongresinin gündemine alınmasından duyduğu memnuniyetsizliğini" aktaran Said, "Bazı Tunusluların Tunus'ta olanları çarpıtmaya ve yurt dışında kendilerini dinleyecek insanlar bulmaya çalışmasına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler güçlü kalmaya devam edecek." dedi.

Açıklamada, Said'in ABD'li Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin, "bir dizi konuyu netleştirmek için bir fırsat olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Kongresinde bugün Tunus'taki siyasi durum hakkında uzman görüşleri dinleniyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Ülkede Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de göreve başlamıştı.