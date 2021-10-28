İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan şahsın terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'ye yükseldi. - ANKARA