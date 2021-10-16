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Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR? - Son Dakika

Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR?

16.10.2021 15:25

Son dakika haberleri: Tuzla Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantılarının 3'üncü Birleşimi 2022 Yılı Performans ve Bütçe görüşmelerinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantılarının 3'üncü Birleşimi 2022 Yılı Performans ve Bütçe görüşmelerinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla'da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade etti. Başkan Yazıcı, 'Geçen ay itibariyle kamuoyu yoklaması yaptım. Tuzla'da birinci problem ulaşımdır. Bu da İBB'nin meseledir' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçildiği günden itibaren İBB'yi uyku moduna aldığını ifade eden Başkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı sırada hükümet tarafından paralarının kesildiğini ancak hizmet yapmayı bırakmadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Dünyada ve yerel yönetimlerde en şaşırılacak cümle 'Enkaz devraldım' cümlesidir. Almasaydınız. Hikaye yapmayın lütfen. Bu vatandaşı ya kandırdınız ya da bildiğiniz bir şey vardı. Niye bahane ediyorsunuz? Bulun ve yapın. Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yıl da merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Merkezi hükümetten E-5 hattını istedi vermedi, parasını istedi yine vermediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi. Bu iş kolay değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üç yılda yaptı bunları."

'İBB UYKU MODUNDA DEVAM EDİYOR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açıklamasının devamında, 'Tuzla'da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Hatta bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider' Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor? dedi.

'TUZLA METROSU İÇİN 150 MİLYON EUROLUK KREDİ TALEP EDİLDİ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla Metrosu için 150 milyon euroluk kredi talep ettiğini belirterek,? Sayın İmamoğlu, seçim zamanı Tuzla'ya gelince şu söylendi. 'Tuzla Metrosu'nu çok önemsiyoruz. Tuzla Metrosu'nu mutlaka ilk 5 yılda Tuzla'ya getireceğiz. Sadece Tavşantepe Tuzla Metrosu değil, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Organize Sanayi'ye Metro Hattı'nı getireceğiz' dendi. Fakat 2022 performans raporundan söylüyorum, törenler yapıldı. TBM cihazları açıldı. 580 milyon dolar kredi alındı. Bütün bunlarla beraber, duyurular yapıldı. Durdurulmayan metrolar için, 'Durdurulan metroları başlatacağız' denildi. 2024 yılına kadar Tavşantepe'ye kadar bir hat yapılacak. 2024-2029 yılında Tuzla Hattı'nın bitirileceği söyleniyor. Bu kitapçıkta var. Bütçe konusuna baktığımız zaman, İBB 580 milyon dolar kredi alınca Tuzla Metrosu da vardı içerisinde. Dün İBB Meclisi'nde Tuzla Hattı için 150 milyon euro daha kredi talep edildi? diye konuştu.

"İBB TUZLA HALKININ SABAH BİR SAAT, AKŞAM BİR SAATİNİ ALIYOR?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Tuzla'daki yan yolları biz seçimlere yetiştirmeye çalışıyorduk. Hala yüzde 70'lerde. İBB Tuzla halkının sabah bir saat, akşam bir saatini alıyor. Alınan bir işin yapılması gerekiyor. 280 bin Tuzlalı, buradan geçen milyonlarca İstanbullu için şunları bitirin. Tuzla halkı adına istiyorum. 28 ay geçmiş yan yol hala açılmamış. 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar biterse en azından alt ile üst arasında geçişler rahatlayacak. Bitirin şunu artık" ifadelerini kullandı.

'TUZLA'NIN BİRİNCİ PROBLEMİ ULAŞIMDIR, BU DA İBB'NİN MESELEDİR'

Tuzla'daki birinci problemin ulaşım olduğunu ve bunun çözüm noktasının İBB olduğunu belirten Yazıcı,? Geçen ay itibariyle kamuoyu yoklaması yaptım. Tuzla'da birinci problem ulaşımdır. Bu da İBB'nin meseledir. Eminim, 10 tane 20 tane kamuoyu yoklaması yaptırın, Tuzla'da birinci problem ulaşım çıkar. Ulaşım meselesinde, metroyu da yan yolları da, İDO'yu da gündeme getireceğiz. İETT seferlerini de hep birlikte gündeme getireceğiz. İBB tarafından Tuzla'daki İETT hatlarından bir tanesini artırıldı mı? Yoksa azaltıldı mı? Yeni bir hat konuldu mu?? açıklamasında bulundu.

'TUZLA'DA KOKU SORUNU İÇİN NE YAPTINIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı koku sorununun gündeme getirilmediğini ifade ederek, 'Tuzla'daki koku sorununu hiç gündeme getirmiyorsunuz ama bu sorun artık ortadan kalksın. Tuzla'da katı atık yakma sistemi, 2017 itibariyle başlanmıştı. 2019'a yetiştirilmeye çalışılan projelerden bir tanesiydi. Ama ben bakıyorum yok. İBB Başkanı, 'Biz bu kokuyu gidereceğiz' demişti. Zaten yıllara bağlı olarak azalmıştı. Bir meclis üyesi arkadaşımız, sosyal medya üzerinden 'Tuzla'da koku bitti' dedi. Ne yaptınız da bitti? Tuzla'da koku ile alakalı ne yaptınız? AK Parti döneminde başlayan katı atık yakma sistemi bitmek üzere diye faaliyet kitapçığında gördüm. O bile bitmedi? dedi.

Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR?
Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR?
Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR?
Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Tuzla, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: TUZLA'NIN BİRİNCİ SORUNU ULAŞIMDIR, O DA İBB'NİN MESELESİDİR? - Son Dakika
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