Son dakika! Uğur Ay'ı öldüren Afganistan uyruklu kişi tutuklandı - Son Dakika

DÜZCE'de, Uğur Ay'ı (35) evinde sırtından 13 bıçak darbesiyle öldüren Afganistan uyruklu A.N., tutuklandı.

Düzce Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan oğlu Uğur Ay'dan 2 gün boyunca haber alamayan Yılmaz Ay, çarşamba günü akşam saatlerinde eve gitti. Eve giren Yılmaz Ay, banyoda oğlunun cesediyle karşılaştı. Baba Ay'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Ay'ın sırtından 13 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek eve giren çıkanları tespit etti. Polis ekipleri, İstanbul'a kaçmak isteyen Afganistan uyruklu A.N. ile yanında bulunan aynı ülkenin vatandaşları 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.N., Uğur Ay ile aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığını, çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, A.N. ise tutuklandı.