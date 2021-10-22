Son dakika haberleri! Ulus Hali'nde esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon düzenlendi - Son Dakika

Ulus Hali bölgesinde esnaftan haraç alan, vermeyenleri ölümle tehdit ederek dükkanlarına zarar veren suç örgütünün 6 üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ulus Hali civarındaki esnafın suç örgütünce mağdur edildiğini tespit etti.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen çok sayıda esnafın ifadesine başvuran ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin haraç alamadıkları bazı kişilere ve ikametlerine zarar verme hazırlığında olduğunu tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde önlem alarak beklemeye başladı. Bir esnafın evine gelen Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S., ekipler tarafından gözaltına alınırken 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Esnafı korkutarak sindirmişler

Gasp ekiplerinin çalışmaları ile ifadeler doğrultusunda, suç örgütü üyelerinin, özellikle Ulus Hal bölgesinde bulunan iş yerlerine gelerek esnaftan haraç aldıkları, haraç vermek istemeyen esnafı ölümle tehdit ettikleri, dükkanlara saldırdıkları, darbettikleri bazı iş yeri sahiplerinin çıplak görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit suçunu işledikleri, esnafa bu görüntüleri izleterek baskı kurdukları ve kepenk açtırmadıkları tespit edildi.

Esnafın ailelerine zarar verilebileceği korkusuyla birçoğunun sabıkası bulunan şüphelilerden daha önce şikayetçi olamadığı öğrenildi.