Son dakika: Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yaşanan kazalara jandarma ekipleri anında müdahale ediyor.

İlçede 20 Ekim'de başlayan festivale yaklaşık 40 ülkeden 1500 yamaç paraşütü pilotu ile akrobasi pilotları katılıyor.

Yamaç paraşütü uçuşları ve gösteriler sırasında yaşanabilecek kazalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile skorsky tipi helikopter hazır bekletiliyor.

Ölüdeniz'deki time destek için Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK Tugay Komutanlığına bağlı bir JAK timi daha görevlendirildi.

Pilotların iniş alanında yaşayabileceği kazalar için de jandarma asayiş, trafik ve motorlu ekipler bölgede tedbir aldı.

Kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Festival yarın sona erecek.