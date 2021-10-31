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Son dakika! Ürdün'de Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararı iptal edildi - Son Dakika

Son dakika! Ürdün'de Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararı iptal edildi

31.10.2021 14:58
Son dakika! Ürdün'de Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararı iptal edildi

Son dakika gündem haberine göre Ürdün yargısı, mart ayında alınan Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararını iptal etti.

Ürdün yargısı, mart ayında alınan Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararını iptal etti.

Sendika avukatlarından Bessam Ferihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amman Temyiz Mahkemesi, Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararının iptalini onadı. İlk kararın sağlam bir hukuki temele dayanmadığı ve delil yetersizliği bulunduğu ifade edildi." dedi.

Karar gereği Konseyin görevine geri döneceğini kaydeden Ferihat, ancak Sendikanın fesih kararının devam ettiğini, bu konuda da yakında bir yargı kararının çıkacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz 2020'de, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, Sendikanın çalışmalarının durdurulması, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması yönünde karar almıştı.

Amman Sulh Ceza Mahkemesi de 31 Aralık 2020'de Öğretmenler Sendikasının feshedilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Öğretmenler Sendikası Konseyi hakkında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için bir miktar bağışta bulunduğu suçlamasıyla dava açılmış; ilgili mahkeme, mart ayında, "bağışların Sendikanın çıkarlarına zarar verdiği" gerekçesiyle Konseyin feshine hükmetmişti.

Ürdün'de 2011'de kurulan Öğretmenler Sendikasının yaklaşık 140 bin üyesi bulunuyor.

Sendika, Ürdün, Amman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ürdün'de Öğretmenler Sendikası Konseyinin feshedilmesi kararı iptal edildi - Son Dakika


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