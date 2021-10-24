İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güvendik Mahallesi'ndeki bir ikamette gümrük kaçağı sigara alışverişi yapıldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kilogram tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İkamette yakalanan şüpheli M.E. (48) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika