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Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

24.10.2021 19:53
Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haber: İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güvendik Mahallesi'ndeki bir ikamette gümrük kaçağı sigara alışverişi yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kilogram tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İkamette yakalanan şüpheli M.E. (48) gözaltına alındı.

Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaçak Sigara, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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