Son dakika... Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan olay yerine gelen Murat Onur'un yakınları gözyaşı döktü.

Murat Onur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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