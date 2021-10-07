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Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR - Son Dakika

Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR

07.10.2021 10:35

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesindeki üstün zekalı ve yetenekli çocukları keşfederek gelişimlerine katkı sağlayan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte, iki yılda bilim ve sanat alanında 35 altın, 25 gümüş, 20 bronz madalya ile 25 de uluslararası özel ödülün sahibi oldu.

İZMİR'in Buca ilçesindeki üstün zekalı ve yetenekli çocukları keşfederek gelişimlerine katkı sağlayan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte, iki yılda bilim ve sanat alanında 35 altın, 25 gümüş, 20 bronz madalya ile 25 de uluslararası özel ödülün sahibi oldu.Buca'da yaşayan çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiyi takip edebilecekleri, uygulayabilecekleri, kendi projelerini üretebilecekleri ve yetenekler doğrultusunda sanatsal faaliyetlerde bulunabilmeleri için belediye tarafından hayata geçirilen Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler fen bilimleri, sosyal bilimler ve müzik alanlarında dünya çapında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri kazandı. İki yıl önce kurulan merkezde birçok proje ve makale yayınladıklarını dile getiren Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kimyager Ümit Karademir, öğrencilerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) Türkiye üçüncülüğü, Teknofest'de ise Türkiye birinciliği kazanarak büyük başarılara imza attığını söyledi. Yeni yetenekler kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Karademir, Uluslararası 55 dünya temsilciliğimiz var. Buca İMSEF ( (International Music, Science, Energy and Engineering Fair) isimli yarışmamız var. Kasım ayında ikincisini gerçekleştireceğiz. Yaptığımız işin eğitim yöntemini dünyaya öğretiyoruz. Merkezimiz Türkiye'de belediyeler olarak tek merkezdir. Bu çok önemli. Öğrencilerimiz bilim ve sanat adına 35 uluslararası altın madalya, 25 gümüş madalya, 20 bronz, 25 de uluslararası özel ödül kazandılar. 4 patent başvurusu yaptık. Öğrencilerimiz her projesinin makalesini İngilizce olarak yazıyorlar. Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanmasını sağlayacağız dedi.Farklı yaşlardan çocukların katılımıyla, bütün enstrümanların olduğu bir orkestra ve koroları olduğunu da vurgulayan Karademir, Ayrıca profesyonel dans ekibimiz ve drama grubumuz var. Bu çocuklarımız hem yarışmalara hazırlanıyorlar hem de güzel gösteriler sunuyorlar diye konuştu.

BİNLERCE PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

'Bulaşıcılığı Arttıran Koronavirüs SARS-CoV-2 Mutasyonlarının Tahmini' isimli projeleriyle Teknofest 2021'de biyoteknoloji inovasyon Türkiye finalinde lise seviyesinde birincilik kazandıklarını söyleyen 10'uncu sınıf öğrencisi Murat Işık (14) proje kapsamında hangi koronavirüs mutasyonlarının tehlikeli olduğunu bulmaya çalıştıklarını anlattı. Bunun için mutasyon veri seti aldıklarını ve incelemelerde bulunduklarını belirten Işık, Algoritmalardan aldığımız sonuçlara dayanarak 6 adet mutasyonu koronavirüsün yayılmasında tehlikeli olma ihtimali yüksek olan mutasyonlar olarak belirledik. Projemizin sonucu olarak verdik. Bu ödüle 13 bin adet proje arasından seçildik. Projemizi toplam 1.5 yılda tamamladık dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Bilal Esmer (17) de 'Darbe ve Patlamalara Karşı Yerli Çevreci Malzemelerin Geliştirilmesi' adlı projeyi 1.5 yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya koyduklarını söyledi. Projenin Bülent Ecevit 7'nci Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması'nda ikincilik kazandığını belirten Esmer, Çok uluslu yarışmalarda 24'ten fazla ülkenin katıldığı 400 farklı projenin arasından birincilik derecemiz var. Projemiz sıfır atığa katkı sağlanması amacıyla geliştirildi. Yüksek dönüşümlü, daha inovatif betonların üretilmesini amaçladık. Böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlamış olmak, can ve mal güvenliğini arttırarak daha konforlu bir hayat sunmayı istedik diye konuştu.

Uygar Kantarcıoğlu, 2 yıldır çalıştığı müzik dalında İspanya, İtalya piyano yarışmasında dünya üçüncülüğü kazanırken, Atilla Gökoğlu Kids Conference'da özel başarı ödülünün, Ege Seçer ise müzik dalında ses yarışmasında Ukrayna'da ikincilik, Endonezya'da da en iyi performans ödülünün sahibi oldu.

Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR
Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR
Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR
Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR

Bronz Madalya, Teknofest, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖDÜLE DOYMUYOR - Son Dakika


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