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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR - Son Dakika

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR

09.10.2021 09:47

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Emrullah Kılıç, 10 yıl önce kurduğu dernekte uyuşturucu bağımlısı gençleri ücretsiz kurslar açarak spor ile hayata kazandırıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Emrullah Kılıç, 10 yıl önce kurduğu dernekte uyuşturucu bağımlısı gençleri ücretsiz kurslar açarak spor ile hayata kazandırıyor.

Emrullah Kılıç, 10 yıl önce Genç ilçesinde kurduğu Gençlerspor Kulübü Derneği ile uyuşturucu ile mücadele veriyor. Kent meydanında gençlerle buluşarak farkındalık çalışması yapan Kılıç, uyuşturucu kullanma yaşının düştüğünü, bu batağa sürüklenen gençleri spora davet ettiğini belirterek, 'İlçenin uyuşturucu ile anılmasını istemiyoruz. Bu batağa sürüklenen gençleri derneğimize bekliyoruz. Her türlü yardıma açığız' dedi.

'SPOR İLE HAYATLARININ DEĞİŞMESİ MÜMKÜN'

Spor sayesinde birçok gence dokunduklarını belirten Kılıç, 'Yaklaşık 10 yıl önce Gençlerspor Derneği'ni kurduk. Amacımız, uyuşturucu ile mücadele edebilmek. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada gençlerle toplanmamızın nedeni, son zamanlarda Bingöl, uyuşturucu ve özelde Genç ilçemizin yan yana söylemlerinin artmasıdır. Gençlerimizle bir araya gelerek hem bu konuda konuştuk hem de uyuşturucunun zararlarını anlattık. Uyuşturucu batağından kurtulmuş gençleri ismen zikretmek her ne kadar doğru olmasa da yanımızda uyuşturucu batağında iken bizimle ve sporla tanışmış ve sonrasında bölgede Türkiye şampiyonasında ciddi başarılar elde etmiş sporcularımız var. Umarım bu tür başarılarımız devam eder. Ne kadar çok gencimize ulaşırsak ve kötü alışkanlıklardan kurtarabilirsek o derece mutlu oluruz. Spor ile bu gençlerin hayatlarının değişmesi mümkün. Bu batağa sürüklenen gençleri mutlaka bizlere ulaşmasını rica ediyoruz. Bu gençlerin hayata kazandırılmasında üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu konuda devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU HAYATIMDAN 7 YIL ÇALDI'

Uyuşturucu batağında iken Kılıç ile tanışan ve hayatını spora adayan Mazlum Ağırbaş (27) ise başından geçenleri anlattı. Kılıç ile tanıştıktan sonra uyuşturucudan kurtulduğunu ifade eden Ağırbaş, şu an Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıfta eğitim hayatına devam ettiğini söyledi. Ağırbaş, 'Uyuşturucu hayatımdan 7 yılımı çaldı. Birçok arkadaşım bu yanlışın içinde iken cezaevine düştüler. Bu sırada ben de büyük bir boşluğa düştüm. Ailemin de bana olan güveni bitmişti. Daha sonra Kılıç ile tanışarak hayatımı spora adadım. Uyuşturucu illetinden tamamen uzaklaştım ve muay thai sporuyla yurt içinde önemli başarılar elde ettim, madalyalar kazandım. Bununla beraber 3 üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavlarında derece elde ettim, Bingöl Üniversitesi'ni tercih ettim' diye konuştu.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR

Bingöl Üniversitesi, Uyuşturucu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇLERİ SPORLA HAYATA KAZANDIRIYOR - Son Dakika


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