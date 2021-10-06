Üye Girişi
Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

06.10.2021 23:41
Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eski evinin bazı bölümlerini yıkarken üzerine beton blok düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eski evinin bazı bölümlerini yıkarken üzerine beton blok düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Günyüzü köyü Yukarı Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Seyfettin Kara, eski evinin bazı bölümlerini yıktığı sırada kopan beton bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kara, kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kara'nın cansız bedeni otopsi için yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne getirildi.

(Recep Ergin/İHA)

Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

Seyfettin Kara, Gümüşhane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti 00:28 Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi 23:43 İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 22:34 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 22:06 Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
Koronavirüse yakalanan bazı hastaların el ve ayak parmakları neden morarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı 18:43 Koronavirüse yakalanan bazı hastaların el ve ayak parmakları neden morarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?         
00:44
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler         
23:59
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
23:23
ABD polisini parmağında oynatan ABD polisini parmağında oynatan "Zodiac Katili"nin kimliğinin tespit edildi         
22:13
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi         
20:04
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
18:09
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 00:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement