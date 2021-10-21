Son dakika! Vali Tavlı, Seydikemer'de yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı Seydikemer ilçesinde, orman yangınından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda buluştu.

Seydikemer Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Arifler, Çökek, Çukurincir, Dereköy, Girmeler, İzzettinköy, Kabaağaç, Karaköy ve Minare mahallelerinin muhtarları katıldı.

Tavlı, yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla her konuda vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Yaralarının el birliğiyle sarıldığını belirten Tavlı, "Muhtarlarımızla yaptığımız çalışmalar devam edecek, yangının izlerini hep birlikte sileceğiz. Eskisinden de güzel günlere hep birlikte döneceğiz. Devletimiz milletimizle el birliğiyle gönül birliğiyle tek yürek olup, yeşil vatanımız ormanlarımızı ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için Kuva-yı Milliye ruhuyla, Çanakkale ruhuyla büyük bir mücadele ve fedakarlık örneği sergiledi." diye konuştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede muhtarların gizli kahramanlar olduğunu vurgulayan Tavlı, toplumsal bağışıklık sağlanana kadar vatandaşların tedbirlere uyma ve aşılarını olma konusunda muhtarların desteğini beklediğini kaydetti.

Toplantıda il müdürleri mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar da mahalleleri için talep ve görüşlerini iletti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil de katıldı.