Son dakika: Yayladaki cinayet ile ilgili 5 gözaltı - Son Dakika

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde İbrahim Altay'ın (70) yaylada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah saatlerinde beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Çevredekiler ise akşam saatlerinde Altay'ın yaylada hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Altay'ın vücudunun birçok yerinden bıçak darbesi aldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Altay'ın cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Altay'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin nedeni araştırılıyor.