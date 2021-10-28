Son dakika... Yemen, Husilerin Marib'deki saldırılarında ölü ve yaralı sayısının 300'e ulaştığını duyurdu - Son Dakika

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Marib'in güneyindeki El-Cuba ilçesinde Husilerin son iki aydır düzenlediği saldırılar nedeniyle 300 sivilin öldüğü veya yaralandığını, 10 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

Bakanlığın Marib ofisinden yapılan açıklamada, Husilerin eylül ayının başından bu yana Cuba'ya yönelik saldırılarının bilançosu hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İran destekli Husi milislerin, son iki aydır Cuba'nın köylerini, vatandaşların evlerini hedef alan saldırılarında 300 sivilin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği, 10 binden fazla ailenin de yerlerinden zorla çıkarıldığı kaydedildi.

Bölgedeki son gelişmelere yer verilen açıklamada, Husi milislerin dün Cuba'daki El-Cerşa bölgesini 20'den fazla havan topu ve Katyuşa füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu onlarca sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yapıların kullanılamaz hale geldiği, 500 ailenin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Husilerin, Marib'de ve ülkenin diğer illerinde siviller aleyhinde işlediği suçlar karşısındaki uluslararası sessizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve kurumlardan, Yemen halkına karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere ait El-Mesire televizyonunun dünkü haberinde, Husilerin, Cuba ilçesinde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.