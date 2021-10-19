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Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada

19.10.2021 14:58

Son dakika gündem haberi... Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla o sırada seyir halinde bulunan tramvay çarpıştı.

Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla o sırada seyir halinde bulunan tramvay çarpıştı. Araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki direğe çarparak paramparça olurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında oldu. Mustafa Sönmez yönetimindeki 34 BSF 272 plakalı Ford marka ticari araç, ters yönde ara sokaktan tramvay yoluna girerken, Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı. Akşemsettin ile Mithat Paşa durağı arasında meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle yön değiştiren araç, elektrik akımını sağlayan direğe çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direğe çarpan Ford marka ticari araç paramparça olurken, camları kırılan tramvayda da hasar oluştu. Öte yandan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol da trafiğe açıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne durdu. Kaza anını anlatan sürücü Mustafa Sönmez, "Tramvay bize vurdu, çevirdi biz de direğe vurduk. Bir anda duramadı vurdu bize" dedi.

Olay sırasında olan Erkan Demirel ise, "Araç ters yönden geldi. Buradan sağa dönerken, tramvayda hızlı gelirken direk birbirlerine çarptı. Vurduğu zaman döndürüyor. iki kişi vardı. Onları da dışarı çıkardık" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz - Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada

Zeytinburnu, Tragger, Tramvay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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