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Zincirleme kazada kamyonda can pazarı - Son Dakika

Zincirleme kazada kamyonda can pazarı

14.10.2021 15:34

Zincirleme kazada kamyonda can pazarı Kamyon içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyonun içinde sıkışan yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazada kamyonda can pazarı

Kamyon içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada kamyonun içinde sıkışan yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden 45 KB 2509 plakalı kamyon, Çenger Mahallesi'nden D-400 karayoluna çıkmakta olan Mehmet Şükrü Yapıcı'nın kullandığı 34 BK 9139 plakalı tur otobüsüne çarptı. Bu sırada Alanya istikametinden Manavgat istikametine giden Hilmi Koçak'ın kullandığı 06 FJ 4578 plakalı minibüs de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ve yanındaki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, trafik, 112 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi, kamyonun kapılarının sökülüp makine yardımıyla sıkıştıkları bölümün açılması ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, Çenger Jandarma Karakolu ekipleri yaralıların kimliklerinin belirlenebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Lamba koyduramıyoruz"

Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz, kavşakta birçok ölümlü kaza yaşandığını ifade ederek, "Maalesef bu kadar kazaya ve bin 800 imzalı dilekçeye rağmen lamba koymuyorlar" dedi.

Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı

Manavgat, İtfaiye, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada kamyonda can pazarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincirleme kazada kamyonda can pazarı - Son Dakika
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