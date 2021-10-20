Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu - Son Dakika

Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu

BİTLİS - Sonbahar renkleri ile mest eden Bitlis'teki Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Sonbahar ile birlikte ayrı bir güzelliğe kavuşan Nemrut Krater Dağı, içindeki gölleriyle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı ve Kalderası, sonbahar manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını adeta kendine hayran bırakıyor. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut'a gelenler, doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı kayıt altına alıyor. Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Kalderayı ziyarete gelen aileler ve vatandaşlar, sararan ve kızıl renklere boyanan ağaçların oluşturduğu yollarda ve vadilerde fotoğraflar çekiyor. Kalderanın ve içinde bulunan gölleri kuşbakışı izlemek için yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, hem manzara izlemenin keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

Ailesi ile birlikte Nemrut Kalderası'nın sonbahar manzarasını izlemeye gelen Ali Çevik, "Bu mevsimde Nemrut'u gezmeye geldik. Renkler çok güzel, doğa çok güzel. Sarıdan maviye, yeşile çok güzel renkler var burada. Fotoğraf ve video çekmek için arkadaşları bekleriz. Doğası çok güzel bir yer" dedi.