Sonbaharın gelişi ile sakin şehir Şavşat'ta renk cümbüşü başladı - Son Dakika

Sonbaharın gelişi ile sakin şehir Şavşat'ta renk cümbüşü başladı

ARTVİN - Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde Sonbaharın gelişi ile renk cümbüşü başladı. İlçede yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlar ve yöreye uygun ahşap evler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

2015 yılında "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Milli parkları, gölleri, ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir" bu yıl havaların erken soğuması ve devamında açan güneşle rengarenk oldu.

Şavşat'a 39 kilometre uzaklıkta bulunan Oba köyünde çekilen fotoğraflar kartpostallık görüntüleri aratmadı. Ahşap mimarisi ve sessizliğiyle ziyaretçilere doğal bir yaşam ortamı sunan Oba köyü, temiz havası ve doğasıyla Şavşat'ın eşsiz güzelliklerine sahip köylerinden sadece bir tanesi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı, bu güzelliklerin devam etmesi için geleneklerinden asla ödün vermezken, sonbaharda çekilen fotoğraflar adeta yağlıboya tabloları andırıyor.