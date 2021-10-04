Sony Artık PS5 Oyunlarını Ücretsiz Deneme İmkanı Sunuyor

Sony, PS5 oyunlarını ücretsiz deneme özelliğini duyurdu, şu anda iki oyun için geçerli.

Firmanın kullanıcılara yolladığı e-postada, Death Stranding Director's Cut ve Sackboy: A Big Adventure oyunlarının PlayStation 5 üzerinden birkaç saat boyunca ücretsiz olarak oynanabileceği belirtildi.

PS5 oyunlarını ücretsiz deneme imkanı şimdilik sadece bu iki oyun geçerli ve 28 Ekim tarihine kadar devam edecek. Death Stranding Director's Cut için sunulan ücretsiz deneme süresi 6 saat iken, Sackboy: A Big Adventure içinse 6 saatlik bir süre tanınıyor. PlayStation Store üzerinden bu iki oyunun ücretsiz deneme sürümlerini indirme işlemi başladığı anda süre geri sayma başlayacak, yani internet bağlantısı hızlı olanlar daha uzun süre oynama şansı elde edecek.

Oyunların sadece PS5 versiyonları için geçerli olan ücretsiz deneme özelliği için süre sona erdikten sonra kullanıcılar oyunu satın aldıklarında ilerlemelerini buraya aktarabilecekler. Ayrıca satın alınan DLC içerikleri ise sadece ana oyunun satın alınmasından sonra kullanılabilecek, deneme sürümünde yer almayacak.

Sony'nin yakın zamanda tescil ettiği bir patent, PS5 oyunlarının PS Now streaming servisine eklenebileceğine işaret ediyordu. Patentte, birden fazla yüksek hızlı NVMe SSD'nin verileri depolaması ve bir arada kullanılarak streaming aracılığıyla kullanıcılara bu verileri aktarımı tarif ediliyordu. Eğer bu gerçekleşirse, ücretsiz deneme sürümü olan PS5 oyunları PS Now üzerinden indirme ihtiyacı duyulmadan hemen oynanabilir ve sunulan süreden tasarruf edilebilir.

PlayStation Now kütüphanesinde 700'den fazla PS4, PS3 ve PS2 oyunu bulunuyor. PS3 oyunları dışındaki diğer oyunlar hem streaming hem de indirilerek oynanabiliyor.

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