Sosyal Altyapı Paketinde Vergi Bilmecesi - Son Dakika

Sosyal Altyapı Paketinde Vergi Bilmecesi
22.10.2021 10:44
Demokrat Parti'de sosyal altyapı paketi tartışmasında önemli bir nokta da şirketlere yönelik vergilerin artıp artmayacağı. Arizona Senatörü Sinema'nın vergi artışına karşı olduğunun mesajını vermesi sosyal altyapı paketiyle ilgili parti içindeki müzakereleri daha da uzatacak gibi görünüyor.
Demokrat Parti'de sosyal altyapı paketi tartışmasında önemli bir nokta da şirketlere yönelik vergilerin artıp artmayacağı. Arizona Senatörü Sinema'nın vergi artışına karşı olduğunun mesajını vermesi sosyal altyapı paketiyle ilgili parti içindeki müzakereleri daha da uzatacak gibi görünüyor
Son Dakika 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:22 Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir