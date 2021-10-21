Sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

Antalya'da bir kişi, sosyal medya paylaşımları sebebiyle tartışıp otomobiliyle evinin önüne gelen akrabasını evinin balkonundan pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli ile ailesi, evinden özel harekat ekipleri eşliğinde çıkartılarak zırhlı araçla emniyete götürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde oturan Yiğit A.A. (28) ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk (47) sosyal medya paylaşımları yüzünden tartışma yaşadı. Bunun üzerine Öztürk, 07 YTP 07 plakalı aracıyla Yiğit A.A'nın evinin önüne geldi. Burada da devam eden sözlü tartışma sonrası Yiğit A.A., ikinci kattaki evinin balkonuna çıkıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Saçmaların isabet etmesi üzerine Öztürk direksiyon başında hayatını kaybetti. Yiğit A.A. ise polisi arayarak teslim olacağını söyledi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün vurulduğunu duyan yakınları olay yerine geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün yakınları, Yiğit A.A. ait araca tekme ve taşlarla zarar verdi. Yaşananlar üzerine olay yerine çevik kuvvet ve özel hareket polisi sevk edildi. Polis öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırarak Yiğit A.A. ve ailesini zırhlı araçla emniyete götürdü.

Erdoğan Öztürk'ün araç içerisindeki cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Yiğit A.A.'nın tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanma ve ticareti yapma ve alı koyma suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA