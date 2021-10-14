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Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak - Son Dakika

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

14.10.2021 15:57
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Ankara'nın Kızılcahanam ilçesinde İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nın 2'inci gününde uzman isimler değerlendirmede bulundu.

Ankara'nın Kızılcahanam ilçesinde İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nın 2'inci gününde uzman isimler değerlendirmede bulundu. Uzmanlar, bilerek yanlış bilgi paylaşıp algı oluşturmaya çalışanların tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlediği İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı, Kızılcahanam'da ikinci gününde devam ediyor. Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı büyük orman yangınlarında sosyal medyanın rolü ve zararları çalıştayda en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Çalıştayda konuşan uzman isimler, sosyal medya üzerinden bilerek yanlış bilgi paylaşıp algı oluşturmaya çalışanların tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini vurguladı.

"KLAVYENİN ARKASINDAN YANGIN ÇIKARTANLAR ELBETTE CEZALANDIRILMALI"

Bu yıl yaşanan büyük orman yangınlarında bilgi kirliliği ile karşılaştıklarını belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur, "Ülkemizde bu tarz kriz zamanlarında çok fazla manipülatif içerikler meydana gelebiliyor. Bu süreçten sonra Cumhurbaşkanımız bir düzenlemenin getirileceğini duyurmuştu. Sosyal medyada dezenformasyon yönelik paylaşımlar çok oluyor. Bu durum hem bilgi kirliliğine neden oluyor hem de vatandaşları yanlış yönlendiriyor. Buna yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yeni bir düzenleme hazırlıyor. Sosyal medyadaki dezenformasyona yönelik çalışma yakın zamanda Meclis gündemine de gelecek. Bir şey gerçek hayatta suçsa sosyal medyada aynı şekilde suçtur. Klavyenin arkasından yangın çıkartanlar elbette cezalandırılmalıdır" dedi.

"TOPLUMU YANLIŞ BİLGİLENDİRMENİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Çalıştayda oturum başkanı olarak görev yapan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yangın Uzmanı Prof. Dr. Ömer Küçük ise, "Bu yıl orman yangınlarında toplumu doğru bilgilendirme konusunda aksaklıklar yaşandı. Çalıştay sonunda bu konuda ciddi bir adım atılacağını görüyoruz. Uzman ve teknik ekipten oluşacak kadro, toplumu doğru bilgilendirme konusunda çalışmalar yapacak. Bu da toplumu yanlış bilgilendirmenin önüne geçecektir. Toplumun her yaş ve kesiminden vatandaşımıza hitap edecek kamu spotları hazırlanıyor. Bu çalışmalar hem televizyon hem de sosyal medyada paylaşılacak. Farklı amaçlarda ortaya koyulan bilgi kirliliğinin önüne geçilecektir" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmet Aktaş-İHA)

Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak
Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak

Orman Yangınları, Sosyal Medya, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya üzerinde yangın çıkartanlar yanacak - Son Dakika


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