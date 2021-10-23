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Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi

23.10.2021 11:09
Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi

Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi Polis önce şüphelileri belirleyip takibe aldı, ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi Bayan ismi ve fotoğrafları ile hesap açarak 40 bin liralık dolandırıcılık yapan 7 kişiden 5'i tutuklandı...

Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi

Polis önce şüphelileri belirleyip takibe aldı, ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

Bayan ismi ve fotoğrafları ile hesap açarak 40 bin liralık dolandırıcılık yapan 7 kişiden 5'i tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden bayan ismiyle sahte hesap açarak 37 kişiyi 40 bin lira dolandıran 7 kişi, polisin yaptığı baskınla yakalandı, şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri bazı şahısların sosyal medya üzerinden bayan ismiyle sahte hesap açarak internet ortamından buldukları bayan fotoğraflarını paylaşarak erkek müşteri konumundaki kişilerle irtibata geçip dolandırıcılık yaptığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Şüpheli A.K., E.K. ve H.H.K. isimli şahısları tespit ederek dinleme ve sinyal takibine başlayan polis ekipleri delillerin toplanması işlemi sırasında dolandırıcılık olayında M.Ö., M.G., A.Y ve M.A.Ç. isimle şahıslarında yer aldığını belirledi. Polis ekiplerinin tespit ettiği 7 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesapla 37 kişiyi 40 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalanırken, çok sayıda kullanılmış uyuşturucu madde kapsülü, silah fişeği ve suçta kullanılan cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 7 kişi Cumhuriyet Savcılığında yapılan işlemlerin ardından Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkardı. M.A.Ç. ve A.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.K., H.H.K., M.Ö. ve M.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık, Karahisar, Polis, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya üzerinden sahte hesap açıp 37 kişiyi dolandıran çete çökertildi - Son Dakika
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