Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile mesleki eğitimde 8 ilde 55 okulun altyapısı yenileniyor - Son Dakika

Bursa'da, Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu, yurt genelinde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nde (SEUP) bugüne kadar yapılan çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Kentte bir otelde ilgili okulların idarecilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda bilgi veren MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın, SEUP'un, yaparak öğrenmeyi temel alan yenilenme ve geliştirme çabalarına destek sağladığını söyledi.

Projenin 8 ildeki 55 pilot okulda yürütüldüğünü aktaran Yalçın, "Bu 55 okulda, 21 mesleki alanda toplamda 1187 atölyeye donatım iyileştirme ve altyapı hizmeti verilmektedir." dedi.

Yalçın, SEUP ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunun, istihdam edilebilirliklerinin ve yeterliliklerinin iyileştirilerek gençlerin mesleki eğitime teşvik edildiğini vurguladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise sektörle bütünleşmiş mesleki eğitimin hem kentin hem de Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki politikalarından biri olduğunu belirtti.

Bakanlığın, SEUP çalışmalarını çok önemsediğini dile getiren Gür, şöyle konuştu:

"Türkiye'de SEUP 1'de 55 okul vardı. Bunlardan 7'si Bursa'daydı. SEUP 2'de de 57 okul olacak, bunların 4'ü yine Bursa'da olacak. Bursa özelinden hareket edecek olursak, 20 alanda 144 atölye ve donanımımızı yeniledik. Bu yenilenen atölye ve donanımlar içinde hem Suriyeli hem de Türk öğrenciler eğitimlerin ardından istihdama kazandırılıyor. Türkiye'deki en kıymetli projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Halihazırda devam eden SEUP'un birinci bileşeni olan ekipman ve altyapı desteği kapsamında 695 atölye yenilendi ve 101 atölyenin de tadilatı devam ediyor. Bu atölyelerin 168'i Bursa'daki okullarımıza aittir. Bunlarla birlikte plana dahil olan 391 atölye de yapılacak ihale sonrası tamamlanacak."