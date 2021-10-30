Soylu: "Bizler batının ağzına bakarak siyaset yapacak değiliz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. (7)

"Dedim ki metruk binalar var 2019 da kanun çıkarmışız, asayişe ve genel güvenliğe aykırıysa valilik bu metruk binaları yıkabilme kabiliyetine sahiptir. Ona da demişler ki mahkemeler var, ne mahkemesi var demişim işte varisler arasında mahkemeler var bu bunu engellemez. Biz bunu yıkalım neden, bir tek çocuğumuz eğer o metruk binalarda terk edilmiş binalarda uyuşturucu kullanır ve uyuşturucuya alışırsa biz bunun bedelini ödeyemeyiz"

"Bir taraftan fuhuş bir taraftan uyuşturucu bir taraftan asayişsizlik ne diyeceğim yani ben bekleyeyim her şey bitsin bina ondan sonra yıkılsın. Tekrar söylüyorum ben uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırsınlar dediğimiz de de bizim güvenlik görevlilerimiz bana kızdılar. O gün 941 kişi uyuşturucuya bağlı ölümlerden direkt hayatını kaybediyordu. Öyle bir mücadeleyi sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortaya koyduk ki 941'den sayı 314'e düştü. Daha da düşüreceğiz"

"Bizler batının ağzına bakarak siyaset yapacak değiliz. Biz batıyı tapınak haline getirenlerden değiliz. Altını çizerek söylüyorum biz batıyı tapınak haline getirenlerden değiliz. Hiçbir zaman olmadık hiçbir zamanda olmayacağız"