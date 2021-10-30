Soylu: "Bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. (8 SON)

"Çok çalışmalıyız. Eğer gelecek nesilde gençlerimiz sizin karşılaştıklarınızla karşılaşırlarsa biz aşılıyız da onlar belki başa çıkamayabilirler. Onlara daha güçlü böyle işlerle karşı karşıya kalmayacakları ve bütün dünyaya ülkemizin gücünü anlatabilecekleri sözlerinin hüküm yerine gelebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber bırakmalıyız. Başladığımız işi yarım bırakmayalım"

"2023'te o akşamı çok merak ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yine o çaresiz halini o her zamanki mağlubiyetten sonraki yüz halini çok merak ediyorum. 2023'te bu kadroyla dava arkadaşlarımızla aziz milletimizin hizmetkarı olarak bir de 2023te Amerika ile Avrupa'yı merak ediyorum. O akşam ilk tebriği onlar yaparlar. Her zaman öyle yaptılar çünkü bu milletin bileğini hiçbir zaman bükemediler yine bükemeyecekler"