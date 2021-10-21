Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı - Son Dakika

Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri
Stantlardaki ürünler
Vatandaşların stantları gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aşıklar ile sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun peynir kesmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaz güzellik yarışmasında kaz beğendi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katıldı.
Kaynak: AA
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