Soylu: "Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023 te bu millet sana sorar" - Son Dakika

Maaşlar ne kadar olacak? AK Parti'den asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Erdoğan talimatı verdi! İşte asgari ücret ve emekli zammı için masadaki rakamlar

Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak için bakın ne yapmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

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"Türkiye 21. asrın başlarından itibaren adım adım bağımsız ekonomiye doğru adım atmaktadır. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Buna tuzak kurmaya çalışıyorlar"

"Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023'te bu millet sana sorar. Bu milletin korkaklara, bu milletin cesaretsizlere, bu milletin başkasının piyonu olanlara verecek bir emaneti, hiçbir zaman olmamıştır hiçbir zaman da olmayacaktır"