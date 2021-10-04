Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanununun 4-B) Alımı İlanı Yeni

Üniversitemiz Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıdaki linkte yer alan ilan metninde belirtilen pozisyonlara toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan metni için tıklayınız.

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (18. 10. 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar) Üniversitemiz https://basvuru. nku. edu. tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda göndereceklerdir.