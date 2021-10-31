SPOR Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

Bülent Korkmaz: Kazanabilirdik, üzgünüz

Nestor El Maestro: Zorlu maçtı, 1 puanı hakettik

Ceren ŞAHİN- Engin ANAK/ ALANYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Korkmaz, 'Oyunun 90 dakikasına baktığımızda ilk 15 ve son 15 dakikasında etkili olduk. Hem golü bulduk hem gol pozisyonları bulduk, kazanabilirdik. Öne geçtik, sonra mağlup duruma düştük ama ona rağmen takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Bunu deplasmanda söylemek isterdim ama kazanamıyorsan kaybetmemek gerekir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arası sonrası Rize ile maçımız var. Cuma günü kısa bir süre var ona bir an önce hazırlanmamız gerekiyor' dedi.

NESTOR EL MAESTRO: ZORLU MAÇTI, 1 PUANI HAKETTİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise şöyle dedi: 'Tabii zorlu bir maçtı. Güzel bir performans ortaya koyduk ve bence bugün en az 1 puanı zaten biz hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlardan önce bazı şeyleri zaten görmemiz gerekiyor. En azından gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde maçlara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Ortaya koyduğumuz yüksek düzeydeki performansımızı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik ama bu yüksek tempomuzu, yüksek enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii sezon uzun, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız.?