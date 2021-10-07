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SPOR Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi

07.10.2021 10:09

Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldiAta SELÇUK ? Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ile buluştu.

Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi

Ata SELÇUK ? Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan AlphaTauri takımının Fransız pilotu Pierre Gasly ile buluştu.

Ortaköy'de kurulan Red Bull Racers standında Pierre Gasly ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'un her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliğine hazırlandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, " Türkiye'nin özellikle pek çok konudaki ev sahipliğini tüm dünya biliyor. Spor organizasyonlarında, spor turizmi açısından geldiğimiz nokta açısından da bu haftaki organizasyonumuz yine çok anlamlı organizasyon" diye konuştu.

'İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ'

Intercity İstanbul Park'taki hazırlıkla ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, "Her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Tabii Türkiye'nin pek çok branşta son dönemde geldiği aşama bundan sonra da devam edecek. Gerek spor altyapısı gerek sporcu altyapısı, bu anlamda yetişen yeni sporcular, gelişen yeni branşlar spor ülkesi olma yolunda her geçen gün iddiamızı güçlendiriyor. Bu çerçevede F1'in yıllar sonra yeniden geçtiğimiz yıl başlaması, yine bu yıl seyircili olarak devam etmesi apayrı bir heyecan. Dünyaca ünlü pilotların İstanbul'u tecrübe etmeleri, anıları onlar için de çok farklı. Az önce Pierre ile konuştuğumuzda geçtiğimiz yıla dair anıları dinleme fırsatı buldum. Bu yıl da şehri daha fazla tanıma fırsatı bulacağını söyledi. Ülkemizin her köşesi cennet, İstanbul dünyanın en güzel şehri? ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tanıtımı için bu tip organizasyonların önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bunu da tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, özel sektörüyle en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm sporculara başarı diliyorum. İstanbul'da yarışı izleyecek tüm sporseverlere de keyifli seyirler diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

PIERRE GASLY: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

İstanbul ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Pierre Gasly ise "İstanbul'a ikinci gelişim. Geçtiğimiz yıl benim için zor bir yarış olmuştu. Bu sene daha iyi bir yarış geçmesini bekliyoruz. İstanbul çok büyük ve güzel bir şehir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz sene köprünün üstünden İstanbul'u görme fırsatım olmuştu. Bu sene boğazın kenarında aynı fırsatı yakaladım. Şehirde Formula 1 arabası sürmek çok farklı bir his. Umarım önümüzdeki yılda da farklı içerikler üretebiliriz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu ve Pierre Gasly açıklamalarının sonrasında Red Bull Racers oyununu oynadı. Bakan Kasapoğlu, Gasly'ye çinili tabak hediye ederken Gasly ise yarışta kullandığı eldivenleriyle geçen yıl İstanbul yarışı öncesi Ortaköy'de yarış arabasıyla çektirdiği fotoğrafı Kasapoğlu'na takdim etti.

Dünya Şampiyonası, Formula 1, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Bakan Kasapoğlu, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile bir araya geldi - Son Dakika
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