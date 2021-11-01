SPOR Çaykur Rizesporlu Cemali Sertel Artık sonuç almak istiyoruz - Son Dakika

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SPOR Çaykur Rizesporlu Cemali Sertel Artık sonuç almak istiyoruz

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ RİZE, (DHA) - Çaykur Rizesporlu Cemali Sertel, 'Trabzonspor karşısında elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor çünkü sonuç almak istiyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta kesinlikle 3 puan alarak milli aradan önce taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz' dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Cemali Sertel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sertel, Aytemiz Alanyaspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayarak, 'Trabzonspor karşısında güzel futbol oynadık. Son iki üç haftadır oyuna yansıtıyoruz ama skora yansıtamıyorduk. Trabzonspor karşısında elimizden geleni yaptık ama yine olmadı. Artık bu bizi tatmin etmiyor çünkü sonuç almak istiyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta kesinlikle 3 puan alarak milli aradan önce taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz' diye konuştu.

YETER Kİ MAÇ KAZANALIM

Daha iyi performans sergilemek istediğini söyleyen Cemali Sertel, 'Hocamız geldiğinden beri yavaş yavaş açıldığımı düşünüyorum. Bunun için ekstra çalışıyorum ve daha iyi olmak istiyorum. Kasımpaşa maçına ailem de gelmişti. Güzel bir gol attım, mutluyum. Bu gollere devam etmek istiyorum. Benim bir gol hedefim yok, yeter ki maçları kazanalım' ifadelerini kullandı.

ONLAR DA BİZ DE SABIRSIZIZ

Taraftarlara seslenen Cemali Sertel, 'Taraftar da çok üzgün, biz de çok üzgünüz. Galip gelmek istiyoruz. Onlar da biz de sabırsızız. En hızlı şekilde puan almak istiyoruz.Taraftarımız biraz sabretsin gerisi gelecek' şeklinde konuştu.