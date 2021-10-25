SPOR ElClasico'nun heyecanı İstanbul'da yaşandı - Son Dakika

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ElClasico'nun heyecanı İstanbul'da yaşandı

Guti Hernandez: Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Ronaldo

" Barcelona'ya hayır derim"

" Beşiktaş'ta saf bir sevgi hissettim"

Samuel Eto'o: Bende en çok iz bırakan Messi oldu

"ElClasico ruhunu başka bir yerde deneyimleyemedim"

"Derbiyi Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren ElClasico'nun bu sezonki ilk randevusu, La Liga'nın "ElClasicoinTurkey" etkinliğinde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İspanya La Liga'nın global elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o'nun da Türk futbolseverlerle bir araya geldiği İstanbul'daki organizasyona medya mensuplarının ve sporseverlerin ilgisi yüksek oldu. Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ise bir kez daha Türk futbolseverlerle buluşma şansı buldukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Barcelona'nın efsanevi ismi Samuel Eto'o ve Real Madrid'in efsane oyuncusu Guti Hernandez'in bir araya geldiği organizasyonda Türkiye'de forma giymiş iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GUTI: BİRLİKTE OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU RONALDO

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, İstanbul'da olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, İstanbul'un kendisinin ikinci evi olduğunu ve bu şehri çok sevdiğini kaydetti.

Birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Guti, yıldız futbolcudan çok şey öğrendiğini kaydetti.

"BARCELONA'YA HAYIR DERİM"

"Barcelona'dan teknik direktörlük konusunda bir teklif gelmesi halinde kabul eder misin" sorusuna yanıt veren Guti, "Böyle bir teklif gelirse hayır derim. Ben Madrid'ciyim. Barcelona da çok önemli ve büyük bir kulüp ancak ben bu teklife hayır derdim" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA SAF BİR SEVGİ HİSSETTİM"

En unutamadığı ElClasico'nun Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 yendikleri maç olduğunu belirten Guti, Türkiye Süper Lig'de de çok önemli maçlara çıktıklarını ancak ElClasico'nun yerinin her zaman başka olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbinin güzel geçmesini dilediğini kaydeden Guti Hernandez, Beşiktaş'ta birçok güzel anısının olduğunu ve oynadığı dönemde saf bir sevgi hissettiğini söyledi.

ETO'O: BENDE EN ÇOK İZ BIRAKAN MESSI OLDU

Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o ise uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Lionel Messi olduğunu belirten Eto'o, "Çok değerli oyuncularla oynadım ama tüm kariyerim boyunca en çok iz bırakan Messi oldu" ifadelerini kullandı.

"ELCLASICO RUHUNU BAŞKA BİR YERDE DENEYİMLEYEMEDİM"

En unutamadığı ElClasico'ların 5-1 ve 3-0 kazandıkları maçlar olduğunu belirten Kamerunlu isim, "ElClasico mu yoksa Türkiye'deki derbiler mi daha heyecan verici" sorusuna, "Ben Guti gibi Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde oynayamadım. Antalyaspor ve Konyaspor'un derbilerini oynadım. Onlar da çok özel yeri olan maçlardı. Ben de cevap olarak ElClasico diyeceğim. O ruhu başka bir yerde deneyimleyemedim" yanıtını verdi.

"DERBİYİ BEŞİKTAŞ'IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Real Madrid ve Barcelona'da takımı taşıyacak isimler var mı" sorusuna yanıt veren Eto'o, Barcelona'da Memphis Depay'ın, Real Madrid'de ise Karim Benzema'nın ön plana çıktığını belirtti.

Eto'o son olarak Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili görüş bildirirken, "Guti, Beşiktaş'ta antrenör olarak da çalışmıştı. Kendisi ekibe katkılar veren birisiydi. Futbolda bazen sonuçlar değişebilir, oyunun gidişatı önemlidir. Ama ben yarın Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.