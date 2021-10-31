SPOR Fatih Özgökçen: Seyir zevki yüksek futbol oynayacağımızı söylemiştik - Son Dakika

Fatih Özgökçen: Seyir zevki yüksek futbol oynayacağımızı söylemiştik

Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA) - Fenerbahçe'nin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Özgökçen, 'Biz ligin başından itibaren Konyaspor'un seyir zevki yüksek futbol oynayacağını belirtmiştik. Geriye dönüp baktığımızda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Konyaspor Futbol Takımı vardı. Bugün de bunu devam ettirmek istiyorduk. Geçen hafta bir seri başlatma arzumuz vardı. Bugün Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi sahamızda yenmek, bizi son derece mutlu etti. İnşallah futbolumuzun üzerine, daha güzel futbol koymak amacıyla mücadelemize devam edeceğiz. Ben Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Konyaspor, futbol olarak daha iyi yerlere gelecektir. Maç maç baktığımız zaman Konyaspor gerçekten kaliteli futbol oynuyor. Biz mütevazı bir takımız. Böyle bir takımın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu noktada iyi futbol, iyi skoru getirirse tabii ki yukarılarda yer almayı isteriz" dedi.