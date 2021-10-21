SPOR Fenerbahçe, Royal Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe, Royal Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı

Mustafa Akın, Ata Selçuk - İSTANBUL DHA - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Yarınki mücadele öncesinde Mert Hakan Yandaş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Aziz çalışmalarını özel program dahilinde bireysel sürdürdü. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapanan bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Antwerp karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor;

Altay, Tisserand-Kim-Szalai, Nazım-Gustavo-Crespo-Ferdi, Mesut-Valencia-Rossi

FREY VE SAMATTA EKSİ TAKIMLARINA KARŞI

Frey ve Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile rakip olacak. Sezon başında bonservisiyle transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Mbwana Samatta ile Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı teknik direktörleri görev verirse mücadele edecek. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda son puan durumu şöyle:

1- Olympiakos: 6

2- Eintracht Frankfurt: 4

3- Fenerbahçe: 1

4- Royal Antwerp: 0