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SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

13.10.2021 11:15

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıKaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Babel, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Diagne 11'i ile mücadeleye başladı. İstanbulspor ise İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Berkay Görmez, Rroca, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Atakan Gündüz, Mertan Caner Öztürk, Ologo ve Jekmir Topallı 11'i ile maça başladı.

Mücadelede İstanbulspor, Mertan Caner Öztürk'ün golüyle 1-0 geçerken, Diagne ise kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi. İstanbulspor Rroca'nın penaltı atışıyla tekrar öne geçti: 1-2. Galatasaray Diagne ile bir kez daha beraberliği yakaladı: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda İstanbulspor Emir Kaan'ın golüyle tekrar öne geçti: 3-2. Maçın son dakikası içinde bir kez daha penaltı kazanan Galatasaray, bu sefer Babel ile durumu eşitledi ve maç 3-3 sona erdi.

SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı
SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı
SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı
SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor, Galatasaray, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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