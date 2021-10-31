SPOR Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı - Son Dakika

Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ve yüzme, bisiklet, koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında 88 ülkeden 2 bin 300 sporcu mücadele ediyor. Yarışmanın startını Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Yarışmada sporcular ilk olarak 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre pedal çevirecek ve ardından 21 kilometre koşacak. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112.9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanında pedal çevirecek.

Ironman 70.3 Türkiye yarışları, The Land of Legends içerisindeki koşu etabıyla sona erecek.