SPOR Kızakçılar nefes kesti - Son Dakika

Kızakçılar nefes kesti

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- Erzurum'da düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonası sona erdi. Hız tutkunu sporcular heyecanlı ve zevkli anlara neden olurken zaman zaman küçük kazalar da yaşandı.

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kar olmadığı için asfalt yolda düzenlenen şampiyonaya ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Muş, Bitlis, Trabzon, Çankırı, Kütahya, Çorum, Bolu, Tokat ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı. Asfaltta tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler ve büyük kızlar ve büyük erkekler kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Çekişmeli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için aşırı hız yapınca zaman zaman küçük çaplı kazalara neden oldular. Pist kenarındaki lastik korumalara kızağı ile çarpan Trabzonlu Selin Kalyoncu yaralandı. Piste giren Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalyoncu'nun sol ayak bileğinde ezilme olduğu bildirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapıldı. Protokol ve spor severlerin de ilgiyle gösterdi tekerlekli kızak şampiyonasında şu sporcular derece girdi:

BÜYÜK ERKEKLER

1. Güzeloğlu İsa

2. Ggözcan Yusuf

3. Erdem Metehan

BÜYÜK KIZLAR:

1.Büyükpolat Aybüke

2.Atmaca Nazlı Hilal

3.Arzuti Beyza

GENÇ ERKEKLER:

1.Keleş Alper

2.Özcan Emrecan

3.Küçük Azat

GENÇ KIZLAR:

1.Ölmez Semanur

2.Haşıl Nur Hilal

3.Aslan Sedanur

YILDIZ ERKEKELER:

1.Yaşar Metin Kağan

2.Küçük Baran

3.Titiz Batuhan

YILDIZ KIZLAR:

1.Oksal Zehra Rabia

2.Tekin Eylül Naz

3.Önder Hatice Yağmur.