SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika

SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
Mustafa AKIN/ Girne, (KKTC), (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.
Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde başladı. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ilk gün WTF Uluslararası Şampiyonası ile World Budo Martıalarts Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi. Bugün yapılan WTF Uluslararası Şampiyonası sonuçları şu şekilde:
-Erkekler-
55-58 Kg
1- Mitat Yağmur (Türkiye)
2- Mamaddin Zhumabayev (Kazakistan)
3- Khalilov Mukhammadismail (Özbekistan)
59-63 Kg
1- Farad Esmkani (İran)
2- Alexi Mereistca (Rusya)
3- Omar Zhumabayev (Kazakistan)
69-74 Kg
1- Nurzhan Nurlonuly (KKTC)
2- Nima Vahed (İran)
75-79 Kg
1- Reza Gelmohammad (İran)
2- Viacheslav Zhuk (Rusya)
80-87 Kg
1- Marteza Mohamad Nezhad (İran)
2- Rizvan Khalirbaginov (Rusya)
3- Petrosian Vladislav (Rusya)
-Kadınlar-
47-49 Kg
1- Tuğyan Lara Kara (Türkiye)
2- Stanislava Shiyanova (Rusya)
50-53 Kg
1- Huriye Açıkgöz (Türkiye)
2- Zeynep Keskin (KKTC)
54-57 Kg
1- Pınar Akarpınar (KKTC)
2- Ana Tüysüz (KKTC)
3- Denka Katzarska (Bulgaristan)
Takım Sonuçları
1- Türkiye
2- KKTC
3- İran
4- Rusya
5- Kazakistan
6- Özbekistan
World Budo Martıalarts Şampiyonası sonuçları
Kata Minik Erkekler 6-7 yaş
1- Deniz Güneş Dinçer
2- Georgiy Voronor
3- Barış Sofuoğlu
Kata Minik Erkekler 8-9 yaş
1- Oleksii Didunh
2- Artem Ivonov
3- Timur Leonov
8-9 yaş
1- Gleb Yurchenko
2- Sinan Yaren
3- Berk Fidan
Kata Bayanlar Minik 8-9 yaş
1- Alime Nur Onur
2- Viktoriye Alpsaran
3- Deniz Kiraz
8-9 yaş
1- Milana Kishikova
2- Elif Elizavet Çelik
Kata Bayanlar 10-11 yaş
1- Kadriye Diana Çelik
2- Ayben Akbulut
Kata Genç Bayanlar
1- Fatma Nisa Karakaya
2- Nurana Jorayeva
3- Silanur Çelik
Kata 10-11 yaş
1- Alexander Molodtsov
2- Timur Şimşek
3- Oleksandr Didukh
Kata Yıldız Erkekler 10-11 yaş
1- Muhammed Emin Duman
2- Mustafa Jumayev
3- Ali Achilov
Kata Büyükler Erkekler
1- Davut Jorayev
2- Mehmet Güvenç
Kata Büyükler
1- Kaudmfeve Yusupar
2- Aziz Kamalov
Kumite Minik 6-7 Yaş Erkek
1- Deniz Güneş
2- Georgiy Voronov
3- Barış Sofuoğlu
Kumite 8-9 Yaş Erkek
1- Artem Ivanov
2- Timur Leonov
3- Samir Şimşek
Kumite 10-11 Yaş Erkek
1- Gleb Yurchenko
2- Oleksii Didukh
10-11 Yaş Erkek
1- Alexsander Molodtsov
2- Sinan Yaren
Kumite Yıldız 8-9 Yaş Bayan
1- Deniz Kiraz
2- Viktoria Alpsaran
3- Alime Nur Onur
Kumite 10-11 Yaş Bayan
1- Ayben Akbulut
2- Kadriye diana çelik
Kumite 10-11 Yaş
1- Oleksandr Didukh
2- Timur Şimşek
3- Berk Fidan
Kumite 10-11 Yaş
1- Mustafa Jumayer
2- Ali Achilov
3- Muhammet Emin Duman
Kumite Büyükler
1- Kandımbek Yusupov
2- Aziz Kamalov
Kumite Erkek Gençler
1- Mehmet Güvenç
2- Davut Jorayev
Kumite Bayanlar
1- Fatma Nisa Karakaya
2- Nurana Jorayeva
3- Silanur Çelik
Kumite Erkekler
1- Kadir Jaferov
2- Rahim Muham
Kaynak: DHA
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