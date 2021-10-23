Üye Girişi
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından - Son Dakika

SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından

23.10.2021 11:12

Altay maçının ardındanTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) ? Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Altay maçının ardından

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) ? Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 'Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber. Şimdi oyuncularıma 2 gün izin verdim, aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri ve zihnindekilerini temizlemek için. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başlayacağız' dedi.

'HATA YAPIYORSANIZ BEDELİNİ ÖDEMELİSİNİZ'

Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı iki maçta kulübede daha sakin bir tavır sergilemesinin sorulması üzerine ise Sumudica, 'Tabi bütün hatalarınızdan ders çıkarmalısınız, öğrenmelisiniz. Kayseri'de de Antep'te de böyle şeyler başıma geldi. Antep'te puanlamada 3'üncü sıradayken şaka yaptım yanlış anlaşılma oldu. Ama bu hata sonucu takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat böyle, hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz' şeklinde konuştu.

'TAKIM, ANLATTIĞIM SİSTEMİ ÇOK İYİ ANLADI'

Oyuncularının, takıma oturtmak istediği sisteme çabuk uyum sağladığının altını çizen Rumen teknik adam, 'Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftada Malatya'da çalıştım. Anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana karşı 4-2-3-1 burada 3-4-3 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problem de görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı, bunları kaçırdık. Tabi hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.

'BURAYA GELDİĞİMDE MENTAL VE ÖZ GÜVEN OLARAK ÇOK AŞAĞIDAYDILAR'

Takımın başına geçtiğinde oyuncularıyla önemli konuşmalar yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, 'Buraya geldiğimde hem mental olarak hem öz güven olarak çok aşağıdaydılar. Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabi çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum' diye konuştu.

Öte yandan Marius Sumudica hedeflerinin küme düşme korkusu yaşamamak olduğunu vurgulayarak, 'Şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz daha puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız' sözlerini noktaladı.

MUSTAFA DENİZLİ: BİR ANLIK GAFLET OYUNUN BİR ANDA DÖNMESİNE NEDEN OLDU

İyi bir mücadele olduğunu söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı bu akşam sahaya çıktık. Özellikle ilk yarı her iki takımın çok fazla üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti. Esasında Süper Lig'de verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir çok veride ligin en iyi takımlarından biriyiz, ama birisinde de en kötüsüyüz. Oda özellikle top kaybında, pas hatasında. Bu da zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabi geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor'un da 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir anda dönmesine neden oldu. Penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

"KENDİMİZE KOYDUĞUMUZ HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ"

Son haftalarda skor olarak bir düşüş yaşadıklarını ama oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçı bizim için futbol için düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık? 'hayır? Kötü mü oynadık? 'hayır' Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 3-4 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Ama neticede biz kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından
SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Malatya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı 11:17 Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi 08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar         
10:20
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz         
09:22
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement