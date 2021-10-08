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SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat - Son Dakika

SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat

08.10.2021 10:40

SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat (1)"Oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişiklikler yaptık""Belli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum""Kadroda denge oluşturmak istedim""Kendi takımımın sahada iyi bir iş...

SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat (1)

"Oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişiklikler yaptık"

"Belli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum"

"Kadroda denge oluşturmak istedim"

"Kendi takımımın sahada iyi bir iş çıkarmasını önemsiyorum"

"Bu şansa hepimizin sarılması gerekiyor"

"Benim için en önemlisi önümüzdeki dört maç"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Yeni bir sayfa açmak, insanlara neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat. Kısa bir süremiz vardı ama oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişikler yaptık" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında yarın Norveç ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Norveçli meslektaşlarının kendisini dinlediğini düşünerek yarınki oyun planıyla ilgili detay vermek istemediğini dile getiren Kuntz, "Neler değiştirmeyi düşündüğümüzü öğrenmek istiyorsunuz. Nasıl biz Norveç'in basın toplantısındaki konuşmaları dinliyorsak onlar da bizim konuşmalarımızı dinleyecektir. Her şeyi burada bu yüzden açıklamak istemiyorum. Türk Milli Takımının bazı maçlarını izledim, yurtiçinde ve yurtdışında maçları takip ettim. Oyuncularımla hem sahada hem de saha dışında iletişim kurmam gerekiyor. Futbol felsefesi açısından bize uygun bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum. Maçla ilgili düşündüklerimi onlara anlattım. Onlara da sordum ve son antrenmanımızı yaptıktan sonra maça çıkacağız" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI GÜÇLENDİRMEK VE ÖZ GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

Hedefe ulaşmak için takımdaki her oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve takım olarak hareket etme durumunda olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kaptanımız, geçmişi kapattıklarını söyledi. Yeni bir sayfa açmak, insanlara neler yapabileceğimizi göstermek için bir yarınki maç fırsat. Kısa bir süremiz vardı ama oyuncularımızı güçlendirmek ve öz güven sağlamak için küçük değişikler yaptık. İlk stres testimiz gelmiş durumda. Kim kaleye geçirecek, kim kulübede oturacak... İlk bu testte bile önemli konuları anlayacağız. Çünkü yedek oyuncu, sahadaki oyuncudan yüzde 1 bile daha önemsiz değildir benim için. Letonya'da belki de bu maçta oynamayacak olan 6 oyuncuya ihtiyacım olacak. Oyuncular, yedek kulübesinde otururken bile arkadaşlarını yüzde 100 oranında desteklemezse hedefimize ulaşmamız zor olacaktır. Herkese ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR GERİLİM OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kuntz, yarınki maç için heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Belli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yaşayacağınız bir sevincin beklentisi çünkü son saatlere yaklaştığınızda artık bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Bir antrenör olarak buna alışkınsınız. Yeni bir ülkenin milli takımı için kenarda olacağım ve başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da olumlu bir heyecan yaratıyor. Benim yapmam gereken işime odaklanmak. Geçmişte nasıl olduysa yarın da öyle olacak" şeklinde konuştu.

"KADRODA DENGE OLUŞTURMAK İSTEDİM"

Aday kadroya üç yeni oyuncu çağırdığının ve bazı oyuncuları uzun bir aradan sonra milli takıma seçtiğinin hatırlatılması üzerine ise Stefan Kuntz, "Öncelikle oyuncular hakkındaki kendi gözlemlerim. Denge oluşturmak istedim. Bu iki kuşak arasında karışım yaratmanın başarıyı getireceğini düşündüm. Bir tarafta deneyim diğer tarafta korkusuzluk olduğunu düşünüyorum. Dürüst konuşmak gerekirse bu ilk kadro. Bu kadroda bulunmak, oyuncunun daha sonra da çağrılacak anlamına gelmez. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'ya gidip birçok maçı izleyeceğim ve oradaki performanslarına göre karar vereceğim. Şu anda aramızda olmayıp gelecekte aramıza katılacak oyuncular olabilir" açıklamasında bulundu.

"KENDİ TAKIMIMIN SAHADA İYİ BİR İŞ ÇIKARMASINI ÖNEMSİYORUM"

Norveç'te önemli isimlerin yarın sahada olmayacağının hatırlatılması üzerine ise Kuntz, "Geçmişe çok takılmıyorum. Geçmişte bir ekip vardı ve neler olduğunu bilmiyorum. Türkiye'nin Norveç'i yendiğini biliyorum. Dolayısıyla bazı oyuncuların olmaması, avantaj olmak durumunda değil. 1-2 maç için bu kayıp oyuncuların yerine gelen oyuncuların iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Kalitede düşüş olmayacaktır. Bazı pozisyonlarda yeni oyuncuları var. Bazı şeyler otomatik işlemeyebilir. Ben kendi takımımın sahada iyi bir iş çıkarmasını önemsiyorum" dedi.

"BU ŞANSA HEPİMİZİN SARILMASI GEREKİYOR"

Yarınki mücadelede kaleci seçiminin bugün gerçekleştirilecek son antrenmandan sonra netleşeceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Bunun büyük bir mesele olduğunu düşünüyorum. O yüzden iki genç ve bir deneyimli kaleciden kadro kurdum. Kaleci için karar verirken kaleci antrenörümüz Michael Rechner'in bana yardımcı olmasını istiyorum. İzlenimlerini benimle paylaştı. Takımın genel sorumluluğu antrenördedir. Bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda kaygım olacağını söyleyemem. Yeni bir başlangıç herkes için bir fırsattır. Norveç maçından sonra da kazansak da kaybetsek de bir şey bitmiş olmayacak. Bu şansa hepimizin sarılması gerekiyor" diye konuştu.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT MAÇ"

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı dört maçın ardından Türk futbolu için herkesle istişarede bulunacağını açıklayan Stefan Kuntz, "Öncelikle stadyumlara gelip maçları izlemek için her fırsatı kullandım. Federasyonun buradaki tesisleri harika. O yüzden eskiden oynadığım sahaları ziyaret etme fırsatım olmadı. Buradaki ekip beni çok sıcak karşılıyor. Yeniden eve dönme duygusu yarattı. Benim için en önemlisi önümüzdeki dört maç. Yetkililer ile dört maçın ardından Türk futbolu için neler yapılabilir konusunda istişare yapacağız. Bu maçların ardından teknik direktör meslektaşlarım ile görüşeceğim ama onun zamanı şimdi değil" ifadelerini kullandı.

SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat
SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat
SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat
SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat

Stefan Kuntz, oyunlar, Norveç, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat - Son Dakika


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