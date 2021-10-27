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SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi - Son Dakika

SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi

27.10.2021 18:02

SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildiNesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP / ANKARA, (DHA) -Türkiye Halter Federasyonu 5'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Talat Ünlü başkanlığa seçildi.

SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi

Nesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA) -Türkiye Halter Federasyonu 5'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Talat Ünlü başkanlığa seçildi.

Ankara bir otelde yapılan genel kurula 267 delege katıldı. Başvuru yapan 6 adaydan Halil Mutlu ve Ömer Öztürk adaylıktan çekildi. 108 oy alan Talat Ünlü başkan olurken, Tamer Taşpınar 98, Bünyamin Sezer 46, Orhan Boltürk 11 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Divan Başkanlığını Halil Turhan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları da oy birliği ile ibra edildi. Başkanlığa seçilen Talat Ünlü teşekkür konuşmasında, '43 yıllık hizmette olduğum haltere bundan sonra da yönetici olarak hizmet etmeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun. Başkan Tamer Taşpınar'a haltere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu bayrağı değerli büyüklerimizden devraldık. İnşallah gelecek yıllarda halteri yüksek çıtalara çıkarmak için çalışacağız. Bizim için en büyük şans olan başta bu sporu seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ediyorum. Türk halterini hep birlikte hak ettiği yere taşırız. Bana oy vermiş, vermemiş herkesi sevgiyle selamlıyorum' dedi.

Talat Ünlü'nün yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

'Ömer Öztürk, İlker Özkan, Taner Sağır, Yasin Arslan, Ebubekir Ayaz, Murat Çoşkun, Mahmut Okur, Muammer Özbey, Hakan Cihat Aydın, Yaşar Sağlam, Necati Kılıç, Mehmet Doğanay, Ahmet Özer, Ali Özkan.?

SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi
SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi
SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi
SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi

Talat Ünlü, Türkiye, Ankara, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi - Son Dakika
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