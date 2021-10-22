Spor ve Kongre Merkezinin çatısındaki yangın korkuttu - Son Dakika

- Spor ve Kongre Merkezinin çatısındaki yangın korkuttu

KONYA - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Spor ve Kongre Merkezinin çatısında tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bulunan 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kongre merkezinin çatısında tadilat sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada basketbol etkinliği için kongre merkezine gelen ortaokul öğrencileri antrenmandan dışarıya çıkartıldı. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kongre merkezinde antrenman için bulunan bir çocuk, "Biz içerideyken antreman yapıyorduk. Yukarıdan bir abi geldi yangın var diye bağırdı. Kimse o abiyi duymadı sonra hoca bizi direkt dışarıya çıkarttı" dedi. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.