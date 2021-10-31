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SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

31.10.2021 17:13
SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardındanYasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında ev sahibi ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmayı değerlendirdi.

Haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu maça çıkmadan önce oynadığımız 4 maç var. 4 maçın 3'ünü dışarıda oynamışız. Bir puan almışız. Mensah'ın sakatlanmış olması, Uğur'un kadroda olmaması, 4 maçlık periyotta defans ve 6 numara bölgesinde sakatlıklar yaşamamız, oyun içerisinde bireysel ve grup takım hatalarımız puan kayıplarına neden oldu. Ligde 2 maç kazandığınızda puan durumu çok farklı hale gidiyor. Böyle bir maça geldik. Karagümrük ligde kendi yarı sahasında en iyi oynayan takım. Benim maça baktığımda analizim, 2-0 öne geçmemiz lazım. Sonrasında yediğimiz gol, çok basit bir hatadan yenilen gol. Rakip ceza sahasında çok oynayan bir takım karşısında 1-0 geriden geldiğinizde stratejik anlamda rakibin kucağına düşüyorsunuz. Futbol stratejik ve taktik oyunudur. Böyle bir oyun anlayışı içinde sakin ve birbirine kenetlenmek gerekiyor. Yaptığımız değişiklikler ve oyuncuların istekleri ile direnç gösterdik. Rakibimizin 10 kişi kalması bizim avantajımıza döndü. Sonra biz 10 kişi kaldık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

"TARAFTARLAR, SKORLAR GELMEDİĞİNDE TEKNİK ADAMLARI PROTESTO EDEBİLİR"

Taraftarların mücadelenin son dakikalarında kendisine yönelik istifa çağrısıyla ilgili de konuşan Karaman, "Mutlaka taraftarlar skorlar gelmediğinde teknik adamları protesto edebilirler. Bu onların en doğal hakları ama bazen teknik adam ve ekibi olarak insan üzüntü duyuyor. Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele ve mücadele sonrası çıkan şeyler bizi üzüyor. İyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlıyor. Mensah'a verilen en iyi armağan bu galibiyet oldu. Mensah'ın yan bağları koptu. Bundan sonra oyuncularımızın dikkatli olması gerekir. Seri yakalamamız gerek. Haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacağız. Onlar da 3 hafta puan kaybetti" diye konuştu.

ATILAY CANEL: HAKEMLERİN NİYETİNİ ARAŞTIRMAK LAZIM

VavaCars Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel ise, "Maça dair konuşacak birşey yok. Başkanımız sezon başında bize, 'hakemlerle ilgili konuşmayın' dedi ama belki kızacak. Hakem, maçın başından sonuna kadar oyunu istediği gibi şekillendirdi. Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin niyetlerini anlamak çok zor. Bunların niyetlerini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.

SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kayserispor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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