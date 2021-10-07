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Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti

07.10.2021 14:16
Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti

Nizip Gücü Spor Kulübü Wushu Kung Fu sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Nizip Gücü Spor Kulübü Wushu Kung Fu sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Sporcuları makamında kabul eden Sarı, onlar sohbet ederek almış oldukları derecelerle ilgili bilgi aldı.

Nizip Belediyesi'nin sporcuların yanında olduğunu aktaran Sarı, "İlçedeki tüm Spor branşlarını yaşatıp, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim buradaki amacımız ilçemizi spor şehri yapmak ve gençlerimizi internet ve kahve ortamında uzaklaştırıp onları sporla buluşturmaktır. İşte bu sebeple elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Kulüp Başkanı Murat Kekçe ise, kulüp olarak sporcularıyla birlikte güzel bir dönem geçirdiklerini dile getirerek Başkan Mehmet Sarı'ya kulüplerine ve spora yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kulüp sporcuları ziyaret sırasında Başkan Sarı'ya isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti
Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti
Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Kung Fu, Wushu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sporculardan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika
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