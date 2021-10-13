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"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2) - Son Dakika

"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2)

13.10.2021 19:00

ABD'de "Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, iş adamı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katıldı.

ABD'de "Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, iş adamı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katıldı.

Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı.

Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

Teksas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.

Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ??ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.

ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz İşadamı Richard Branson ve beraberindeki 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi şirketine ait kapsülle kısa bir uzay gezintisi yapmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3'üncü kuruluş olmuştu.

Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2)
Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2)
Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2)
Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jeff Bezos, Star, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Star Trek' dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu (2) - Son Dakika
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