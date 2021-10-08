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STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR - Son Dakika

STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

08.10.2021 16:34

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 1600 yıllık mozaikler bulundu.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 1600 yıllık mozaikler bulundu. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, geometrik ve bitkisel süslemelerin bulunması dikkat çekerken, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, M.Ö. 3 bin yılına dayanıyor. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kentteki kazı çalışmalarında, Karya medeniyetine ait 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Estetik güzellikteki mozaikler, ince bir temizlik işleminin ardından, koruma altına alınıyor. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, geometrik ve bitkisel süslemelerin bulunması dikkat çekiyor.

'ZİYARETÇİLERİMİZE EN AZ DOKUZ KATMANI BİR ARADA GÖSTERİYORUZ'

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia, alışılmış antik kentlerden farklı. Her dönemin eserleri yan yana. Buraya geldiğinizde Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini görebiliyorsunuz. Gelen ziyaretçilerimize en az dokuz katmanı bir arada gösteriyoruz. İnsanlar ister köy meydanında oturuyor, isterse de Roma Caddesi'nde dolaşıyor. Antik kenti ziyaret etmek isteyenler için ulaşımı da çok kolay" dedi.

'KALİTELİ BİR PLANLAMA MEVCUT'

Prof. Dr. Söğüt, kazı çalışmalarında ortaya çıkan mozaiklerin temizlik ve bakım çalışmasını yaptıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlem sonucu mozaikler tamamen görünebilir hale gelecek. 1 santimetreden çok daha küçük olan taşları halı deseni işler gibi kayıt altına alıyoruz. Kazı çalışması sürüyor. Mozaiklerin M.S 4'üncü yüzyılda buraya eklendiğini düşünüyoruz. Yapının tamamını açtığımızda buranın ne amaçla kullanıldığını kesinleştireceğiz. Efes'ten ustalar gelerek burada çalışma yapmışlar. Kaliteli bir planlama mevcut. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, haç, modül, geometrik ve bitkisel süslemeler yer alıyor."

STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Stratonikeia, Helenistik, Osmanlı, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel STRATONİKEİA'DA 1600 YILLIK MOZAİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR - Son Dakika


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