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Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması - Son Dakika

Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması

28.10.2021 14:18
Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması

ANTALYA'da, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKOSDER) üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve otizme dikkat çekmek amacıyla dalış yapıp su altında Türk bayrağı açtı.

ANTALYA'da, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKOSDER) üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve otizme dikkat çekmek amacıyla dalış yapıp su altında Türk bayrağı açtı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Alanya'da bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve AKOSDER üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve otizme dikkat çekmek amacıyla su altına dalış yaptı. Dalış yapan üyeler su altında Türk bayrağı açtı.

Alanya Sosyal Hizmet Kurumu Müdürü Ahmet Çelik, "Bu özel günde, özel işler yapan AKOSDER ailesini ağırlamak bizim için büyük keyif ve mutluluk oldu. Özel bireylerimizle nice cumhuriyetli yıllara, nice cumhuriyet bayramlarına. Hepimiz için unutulmaz bir cumhuriyet kutlaması oldu" dedi.

AKOSDER Başkanı Demet Çileli ise, "Böyle bir günde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün hem cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlarken hem de otizme dikkat çektik. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir ve ona sahip çıkmak borcumuzdur. Bugünü çocuklarımızla doyasıya kutluyoruz" diye konuştu.


Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması
Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması

Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Akdeniz, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su altında bayraklı cumhuriyet kutlaması - Son Dakika


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